jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
jueves, febrero 5, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
General

Más de 2.000 conductores sancionados por alcohol al volante en enero

Como resultado, se retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 2.002 conductores que manejaban con alcohol en sangre durante enero, una de las principales causas de los siniestros viales graves. En total, se controlaron 537.019 vehículos y se labraron 12.474 infracciones. Los agentes de la ANSV detectaron casos de alcoholemia positiva, falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conductores sin cinturón de seguridad y exceso de velocidad, entre otras infracciones. En un caso destacado, se interceptó a un conductor con 2,88 g/l de alcohol en sangre en la Ruta Provincial 11, quien llevaba a dos menores de edad en el vehículo. La intervención evitó una tragedia. La ANSV continúa realizando operativos en todo el país para garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6123

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR