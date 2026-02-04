Más de 2.000 conductores sancionados por alcohol al volante en enero

- Advertisement -

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 2.002 conductores que manejaban con alcohol en sangre durante enero, una de las principales causas de los siniestros viales graves. En total, se controlaron 537.019 vehículos y se labraron 12.474 infracciones. Los agentes de la ANSV detectaron casos de alcoholemia positiva, falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conductores sin cinturón de seguridad y exceso de velocidad, entre otras infracciones. En un caso destacado, se interceptó a un conductor con 2,88 g/l de alcohol en sangre en la Ruta Provincial 11, quien llevaba a dos menores de edad en el vehículo. La intervención evitó una tragedia. La ANSV continúa realizando operativos en todo el país para garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros.