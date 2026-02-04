La obra de gas de la Escuela Secundaria N° 8 se hará con nuevo contrato

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio ha salido al cruce de los trascendidos periodísticos que informaban sobre la cancelación de la obra de gas en la Escuela N° 8. A través de un comunicado oficial, las autoridades locales aclararon que el Decreto mencionado en los medios no implica en ningún caso la suspensión ni la cancelación de la obra, sino que responde a un procedimiento administrativo puntual.

Este proceso fue necesario debido a algunas modificaciones técnicas que surgieron durante el desarrollo del proyecto, las cuales fueron detectadas por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda., la entidad encargada de ejecutar la obra.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad educativa de la Escuela N° 8. La realización de esta obra es una decisión firme del Departamento Ejecutivo, y está en total concordancia con la solicitud realizada por el Consejo Escolar”, señalaron desde la Municipalidad, reafirmando el compromiso de continuar con el proyecto de gas en el establecimiento educativo.

Con esta aclaración, se busca despejar dudas y garantizar que la obra, de vital importancia para la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar, sigue adelante sin contratiempos.