Caducó el contrato de obra de gas para la Escuela 8: El Municipio y la CEyS se reunirán para negociar un nuevo acuerdo

Se conoció hace unos días que la obra de gas destinada a la Escuela Secundaria N° 8 ha quedado sin efecto debido a la caducidad del contrato. El acuerdo en cuestión había sido firmado entre la CEyS ‘Mariano Moreno’ y la Comuna y su financiamiento corresponde al Fondo Educativo, pero es el Municipio el encargado de gestionar y ejecutar la obra.

Este proyecto de gas es importante para el funcionamiento de la institución educativa, que atiende a estudiantes durante toda la jornada escolar y brinda una fuerte contención social en el barrio, proporcionando desayuno, almuerzo, merienda a muchos niños y adolescentes, además de abrigo e invierno.

Cabe aclarar que el Consejo Escolar no tiene injerencia en la gestión de la obra, ya que esta es impulsada y administrada directamente por el Municipio. El ordenamiento de temas técnicos desactualizó los insumos y mano de obra. No obstante, la situación generó preocupación en la comunidad educativa, especialmente debido a la importancia de contar con la instalación de gas en una escuela que cumple un rol social fundamental en la zona.

Este jueves, las autoridades municipales y representantes de la CEyS analizarán las diferencias de tiempo y las implicancias técnicos, con el objetivo de reactivar la obra lo antes posible desde un nuevo acuerdo.