El Fortín rueda en instagram

El Club El Fortín tiene nueva cuenta de Instagram de patin artístico, @patin_elfortin9dj, donde los seguidores podrán encontrar noticias, fotos y videos de los patinadores en acción, así como información sobre competiciones y eventos. La cuenta es un espacio para compartir la pasión y el talento de los patinadores del club. El patinaje artístico es un deporte que no solo mejora la coordinación y el equilibrio, sino que también fomenta la disciplina, la perseverancia y la confianza en sí mismo. Además, es una excelente manera de mantenerse en forma y divertirse al mismo tiempo. En El Fortín, los patinadores tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades y competir a nivel nacional e internacional.

