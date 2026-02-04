CRA y UCA lanzan la tercera edición de la diplomatura en políticas públicas agropecuarias

- Advertisement -

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Universidad Católica Argentina (UCA) anuncian la apertura de inscripciones para la tercera edición de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, un programa de formación diseñado para fortalecer el liderazgo y la participación gremial en el sector agropecuario. La diplomatura, que se extenderá durante cinco meses a partir de abril de 2026, busca brindar herramientas para comprender y analizar la formulación de políticas públicas vinculadas al sector. Está dirigida a dirigentes, productores, ateneístas y miembros de sociedades rurales, así como a otros actores de la comunidad rural interesados en profundizar su formación política y gremial. La modalidad será híbrida, con clases por Zoom y tres encuentros presenciales o virtuales en la sede de la UCA en Buenos Aires. Los participantes deberán aprobar evaluaciones y desarrollar un trabajo final sobre una política pública agropecuaria. El programa académico incluye módulos sobre geopolítica internacional, economía mundial, política argentina, política económica agropecuaria, sustentabilidad y medio ambiente, entre otros temas. La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026. Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected].