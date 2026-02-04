Aspectos impositivos y económicos de la reforma laboral en Argentina: Implicancias fiscales y reducción de aportes patronales



Un análisis del CEPA – Centro de Economía Política Argentina – señala que la reforma laboral implica una serie de cambios clave en el sistema tributario y las cargas sociales que afectan tanto a empleadores como a trabajadores. Entre los aspectos más destacados, se encuentra la reducción de un punto en las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales sindicales, lo que resultará en un ahorro anual para las empresas de 679 millones de dólares. Sin embargo, el costo fiscal asociado a esta medida asciende a 2.070 millones de dólares anuales.

La creación de un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se nutre del 3% de la masa salarial bruta y destina fondos a financiar despidos, también afectará la estructura de los aportes. La reforma incluye una nueva reducción de aportes patronales para nuevas contrataciones, donde los empleadores solo deberán abonar el 8% de las contribuciones, un porcentaje que incluirá el 3% destinado al FAL.

Por otro lado, la eliminación de impuestos internos a productos de lujo como embarcaciones y aeronaves beneficiará a las clases más altas, mientras que la reforma del Impuesto a las Ganancias para Sociedades otorgará beneficios fiscales a las grandes empresas, con un costo estimado de 2.279 millones de dólares anuales.

Este paquete de medidas también contempla un nuevo régimen de incentivos a la formalización laboral, que se traducirá en un blanqueo laboral con amnistías fiscales, previsionales y penales. Sin embargo, el costo fiscal de estas medidas podría tener efectos significativos en las finanzas públicas y en la redistribución de los recursos entre el Estado y las provincias.

La reforma generará ahorros y beneficios para sectores privados, pero plantea desafíos en cuanto a la sostenibilidad fiscal y las consecuencias a largo plazo para la economía argentina.