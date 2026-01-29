Inicio del calendario de pagos de enero del IPS: ¿Quiénes perciben sus haberes hoy jueves 29?

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informa que, a partir de hoy, jueves 29 de enero, comienza el calendario de pagos de los haberes correspondientes al mes de enero para jubilados y pensionados. El cronograma establece que podrán percibir sus haberes quienes tengan el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 0, 1, 2 y 3. Además, los beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, sin importar el tipo de DNI, podrán acceder al pago de sus prestaciones.

El IPS recordó que el vencimiento para los pagos por ventanilla será el 23 de febrero de 2026, por lo que aquellos que no puedan acceder a sus haberes de manera directa tendrán hasta esa fecha para retirarlos.

Este es un paso importante para quienes dependen de estas prestaciones, ya que garantiza el acceso a los recursos destinados a quienes tienen derecho a una jubilación, pensión o pensión social, en un contexto de preocupación por la economía y las necesidades básicas de los ciudadanos.

Por otro lado, el calendario de pagos continuará de acuerdo con las fechas establecidas para los demás DNI, facilitando que todos los beneficiarios puedan cobrar de manera ordenada a lo largo del mes.