Nuevos horarios para actividades físicas en Nueve de Julio

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio ha anunciado los nuevos horarios de verano para el programa de actividades físicas, que se desarrollan en distintos ámbitos de la ciudad y el partido. Esta es una excelente oportunidad para que los vecinos se incorporen a una rutina de ejercicio y disfruten del aire libre. El programa ofrece una variedad de opciones para todos los gustos y edades, desde el Playón Adultos Mayores, donde los martes y jueves se pueden encontrar compañía y movimiento a las 8:00 hs, hasta el Parque General San Martín, que se convierte en un espacio de encuentro para adultos los martes y jueves a las 20:00 hs.

Además, se suman otros espacios como French, El Provincial, Dudignac, Patricios, La Niña y Naon, con horarios específicos para que todos puedan encontrar una opción que se adapte a su ritmo de vida. “El ejercicio es fundamental para mantener una vida saludable y plena”, destacaron desde la Dirección de Deportes.Así que no hay excusas para no moverse. Aprovecha estos espacios y horarios para cuidar tu salud y bienestar. Los vecinos pueden acercarse a los diferentes puntos de encuentro y sumarse a las actividades.