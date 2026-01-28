miércoles, enero 28, 2026
General

La interna peronista se calienta: Alegre vs. Zurro en la cuarta sección

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, se enfrenta abiertamente al kirchnerismo y respalda al gobernador Axel Kicillof

0
La tensión dentro del Partido Justicialista bonaerense sigue escalando, especialmente en la Cuarta Sección Electoral, donde. Alegre criticó duramente a Cristina Kirchner, afirmando que “el kirchnerismo no es peronismo” y que la ex presidenta es “una delincuente condenada por delitos comunes”. Además, expresó su apoyo a Sofía Mackay para liderar el PJ local, destacando su juventud y proyección dentro del espacio de Kicillof.

Estas declaraciones contrastan con las de Pablo Javier Zurro, intendente de Pehuajó, quien acusó a algunos sectores del PJ de ser “cagones” y “traidores” por no priorizar la liberación de Cristina Kirchner. Zurro enfatizó que la interna peronista es secundaria frente a la lucha por la libertad de la ex presidenta. La disputa refleja la profunda división dentro del peronismo bonaerense, con Kicillof y el kirchnerismo en lados opuestos. Mientras tanto, Alegre enfatiza su enfoque en la gestión y la transformación, más allá de la retórica política.

