Éxito del Programa “Escuelas Abiertas en Verano”: Cierre en el Club Libertad con la participación de 480 estudiantes

En la mañana de este miércoles, se realizó en el Club Libertad el cierre del Programa Provincial “Escuelas Abiertas en Verano”, con la participación de alumnos de diversas escuelas del distrito. Durante el encuentro, autoridades educativas y coordinadores brindaron detalles sobre el desarrollo de la iniciativa y su impacto en la comunidad.

El programa, que este año sumó 480 estudiantes, incluyó actividades recreativas y acuáticas en diferentes sedes, entre ellas la Escuela Primaria N° 30, el CEC 801 y Pibelandia. En el cierre realizado en Libertad, más de 180 chicos disfrutaron de un día de actividades acuáticas, agradeciendo la colaboración del Club Libertad, que brindó sus instalaciones y guardavidas para garantizar la seguridad de los participantes.

La Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani destacó la importancia de este programa y el balance positivo que se logró, a pesar de los desafíos logísticos, como los problemas con el transporte debido a la emergencia económica del municipio. Además, se mencionó que otras localidades, como Carlos María Nahon, Dudignac, Morea y Facundo Quiroga, también realizarán sus respectivos cierres a lo largo de la semana.

A su vez, el coordinadro del programa Agustín González contó como se fue desarrollando en los distintos escenarios.

En tanto, Valeria Maidana, Presidenta del Consejo Escolar, subrayó el esfuerzo conjunto entre el Consejo Escolar y las instituciones participantes para ofrecer un espacio seguro y recreativo para los estudiantes, con el apoyo en el suministro de almuerzos, meriendas y desayunos. Además, destacó la importancia de que muchos de los chicos no tienen acceso frecuente a espacios como el Club Libertad, lo que hizo que la experiencia fuera aún más significativa.

A esto, se agradeció a todos los equipos directivos, docentes y personal auxiliar por su dedicación y compromiso. También agradeció a las familias por confiar nuevamente en esta propuesta, que sigue adelante a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país.

Con una inscripción que comenzó con 150 estudiantes y que superó las expectativas alcanzando los 480, el Programa “Escuelas Abiertas en Verano” cerró su ciclo con una gran cantidad de participantes, quienes pudieron disfrutar de actividades que promueven la recreación, el deporte y el aprendizaje en un entorno distendido y saludable.