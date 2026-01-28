El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense y la Cámara de Comercio Nueve de Julio expresan su preocupación por la nueva Reforma Laboral

- Advertisement -

La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB), junto a las instituciones que la conforman, ha expresado su apoyo al proyecto de Reforma Laboral, entendiendo que es necesario contar con una ley que impulse la modernización del sistema laboral. Sin embargo, la entidad también ha señalado su desacuerdo con varios artículos de la nueva normativa, los cuales, según advierten, podrían tener graves repercusiones para el sector empresarial y las relaciones laborales en general.

En el marco de su 75° aniversario, que celebrará en febrero, la FNENB resalta la importancia de contar con una ley laboral clara y moderna, pero subraya que algunos artículos del proyecto representan un retroceso en varios aspectos clave.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios al sector empresarial, manteniendo, en cambio, los destinados a los sindicatos. Para la FNENB, esta disposición “afecta gravemente la representación empresarial, rompe el principio de paridad y establece un trato discriminatorio”, poniendo en peligro la existencia misma de las entidades que agrupan a las PyMEs y comercios de la región.

Además, la entidad manifestó su preocupación por los artículos 130 y 131, los cuales, según su interpretación, alteran el sistema de articulación y prelación entre los convenios colectivos de trabajo. La reforma otorga prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa sobre los convenios de actividad, lo que, según la FNENB, fragmenta el marco normativo y puede generar diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas, afectando el principio constitucional de igualdad de remuneración por igual tarea y generando un ambiente de conflictividad jurídica y social.

Por último, el artículo 132 es otro de los puntos críticos mencionados. Esta disposición faculta a la autoridad administrativa para convocar la renegociación de convenios vencidos y suspender, incluso de oficio, los efectos de su homologación. La FNENB considera que esta atribución otorga una discrecionalidad excesiva al Estado, lo que generaría un escenario de inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores, con consecuencias negativas en términos de seguridad jurídica.

Ante este panorama, la FNENB ha adelantado que buscará el apoyo de otras cámaras empresarias de la región del noroeste bonaerense para contactar a legisladores nacionales y solicitar la eliminación de estos artículos del proyecto. El objetivo es contribuir a una reforma laboral que sea equilibrada, previsible y que favorezca el desarrollo económico y la generación de empleo genuino.

Este comunicado refleja la postura del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que se mantiene firme en su compromiso de promover el desarrollo económico regional mientras defiende los intereses del sector privado y la estabilidad del mercado laboral.