El municipio avanza con el relevamiento económico en empresas de la ruta 5

El Intendente interino, Julio Bordone, y la Subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, realizaron una recorrida por los establecimientos comerciales y productivos ubicados sobre la Ruta 5, en el marco del censo económico que lleva adelante el municipio. El objetivo es obtener datos actualizados sobre la situación productiva de la zona y establecer un canal directo de comunicación con el sector. Durante la recorrida, el equipo técnico mantuvo diálogos con los propietarios de los establecimientos para conocer las necesidades específicas de cada rubro y los desafíos que enfrentan en el contexto actual. Más allá de la recolección estadística, el relevamiento busca ser una herramienta de escucha activa para planificar políticas públicas que acompañen el crecimiento de la comunidad.

El relevamiento continúa desarrollándose activamente en el resto de la ciudad, con el objetivo de tener una visión integral de la situación económica local. Según Bordone, “este relevamiento es fundamental para entender la realidad productiva de nuestra ciudad y poder tomar decisiones informadas que beneficien a todos los vecinos”. Por su parte, Fusari destacó que “el diálogo directo con los empresarios y comerciantes es clave para conocer sus necesidades y poder ofrecerles soluciones concretas”.