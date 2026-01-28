miércoles, enero 28, 2026
General

Cronograma de Pago de haberes de Estatales de la Provincia que incluye el aumento del 4,5%

Los pagos comenzarán este viernes 30 de enero y se extenderán hasta el 6 de febrero

La Gobernación Bonaerense publicó el cronograma de pagos de febrero para los trabajadores estatales, que recibirán sus sueldos con el aumento del 4,5% acordado en las paritarias de este mes, incluyendo los retroactivos correspondientes.

La Gobernación de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos para los empleados estatales, que comenzarán a cobrar a partir del próximo viernes 30 de enero, con una extensión hasta el viernes 6 de febrero. Los sueldos incluirán el aumento del 4,5% acordado en las paritarias de este mes, con retroactivos incluidos, tal como lo había anunciado el Ministerio de Economía de la Provincia.

Este ajuste salarial afecta a los trabajadores de distintas áreas, incluidos docentes, personal de salud, integrantes de la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, trabajadores judiciales y empleados de otros organismos provinciales.

El cronograma de pago será el siguiente:

Viernes 30 de enero

  • Dirección de Vialidad

  • Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA)

  • Instituto de la Vivienda

Lunes 2 de febrero

  • Ministerio de Seguridad

  • Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

  • Patronato de Liberados

  • Instituto Provincial de Loterías y Casinos

  • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 3 de febrero

  • Ministerio de Salud

  • Caja de Policía

Miércoles 4 de febrero

  • Fiscalía de Estado

  • Junta Electoral

  • Tribunal de Cuentas

  • Asesoría General de Gobierno

  • Secretaría General

  • Coordinación General Unidad Gobernador

  • Ministerio de las Mujeres y Diversidad

  • Ministerio de Economía

  • Contaduría General de la Provincia

  • Tesorería General de la Provincia

  • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

  • Fondo Provincial de Puertos

  • Ministerio de Desarrollo Agrario

  • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

  • Consejo de la Magistratura

  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

  • Ministerio de Gobierno

  • Ministerio de Trabajo

  • Defensoría del Pueblo

  • Ministerio de Comunicación Pública

  • Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

  • Autoridad del Agua

  • Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

  • Comisión por la Memoria

  • Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

  • Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

  • Ente Administrador Astilleros Río Santiago

  • Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

Jueves 5 de febrero

  • Poder Judicial

Viernes 6 de febrero

  • Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP)

Este aumento es una de las medidas más recientes de ajuste salarial en la provincia y responde a los acuerdos alcanzados en las últimas paritarias entre los gremios y el Gobierno bonaerense. El pago con el 4,5% de incremento será un alivio para los trabajadores que ven reflejadas sus negociaciones en los salarios, con retroactivos incluidos desde el inicio del mes.

