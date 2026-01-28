Cronograma de Pago de haberes de Estatales de la Provincia que incluye el aumento del 4,5%

La Gobernación Bonaerense publicó el cronograma de pagos de febrero para los trabajadores estatales, que recibirán sus sueldos con el aumento del 4,5% acordado en las paritarias de este mes, incluyendo los retroactivos correspondientes.
La Gobernación de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos para los empleados estatales, que comenzarán a cobrar a partir del próximo viernes 30 de enero, con una extensión hasta el viernes 6 de febrero. Los sueldos incluirán el aumento del 4,5% acordado en las paritarias de este mes, con retroactivos incluidos, tal como lo había anunciado el Ministerio de Economía de la Provincia.
Este ajuste salarial afecta a los trabajadores de distintas áreas, incluidos docentes, personal de salud, integrantes de la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, trabajadores judiciales y empleados de otros organismos provinciales.
El cronograma de pago será el siguiente:
Viernes 30 de enero
Dirección de Vialidad
Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA)
Instituto de la Vivienda
Lunes 2 de febrero
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Loterías y Casinos
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 3 de febrero
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Miércoles 4 de febrero
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
Ente Administrador Astilleros Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Jueves 5 de febrero
Poder Judicial
Viernes 6 de febrero
Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP)
Este aumento es una de las medidas más recientes de ajuste salarial en la provincia y responde a los acuerdos alcanzados en las últimas paritarias entre los gremios y el Gobierno bonaerense. El pago con el 4,5% de incremento será un alivio para los trabajadores que ven reflejadas sus negociaciones en los salarios, con retroactivos incluidos desde el inicio del mes.