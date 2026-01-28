Boleta digital: Una opción sustentable y eficiente

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a los contribuyentes a sumarse al sistema de Boleta Digital, una herramienta que permite recibir las tasas por servicios municipales de forma más ágil, segura y sin el uso de papel. Esta iniciativa busca promover el cuidado del ambiente y la modernización de la gestión municipal. Mediante la Boleta Digital, los vecinos pueden recibir mensualmente sus boletas directamente en su correo electrónico, accediendo a la información de manera simple y evitando trámites presenciales. Para adherirse, basta con ingresar a la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio, completar los datos personales requeridos y seleccionar la tasa correspondiente.

Las tasas disponibles para este sistema incluyen Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, y Ocupación de Espacio Público.