miércoles, enero 28, 2026
33.1 C
Nueve de Julio
miércoles, enero 28, 2026
33.1 C
Nueve de Julio
General

Boleta digital: Una opción sustentable y eficiente

La Boleta Digital mejora la comunicación con los contribuyentes, agiliza los procesos administrativos y fortalece una gestión más eficiente y sustentable.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a los contribuyentes a sumarse al sistema de Boleta Digital, una herramienta que permite recibir las tasas por servicios municipales de forma más ágil, segura y sin el uso de papel. Esta iniciativa busca promover el cuidado del ambiente y la modernización de la gestión municipal. Mediante la Boleta Digital, los vecinos pueden recibir mensualmente sus boletas directamente en su correo electrónico, accediendo a la información de manera simple y evitando trámites presenciales. Para adherirse, basta con ingresar a la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio, completar los datos personales requeridos y seleccionar la tasa correspondiente.

Las tasas disponibles para este sistema incluyen Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, y Ocupación de Espacio Público.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6115

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR