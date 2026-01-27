martes, enero 27, 2026
General

Vencimientos de Tasas Municipales: lo que deben saber los vecinos de Nueve de Julio

Es con el objetivo de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones a tiempo

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda a los vecinos los próximos vencimientos correspondientes a la primera cuota y al pago anual de las tasas municipales. El cronograma de pagos está diseñado para facilitar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales.

cronograma de vencimientos:

  • 10 de febrero:

    • Primera cuota / pago anual de la Tasa de Red Vial.

    • Primera cuota / pago anual de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.

  • 18 de febrero:

    • Primera cuota / pago anual de la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos.

  • 10 de abril:

    • Primera cuota / pago anual de la Patente de Rodados (autos y motos).

Cabe mencionar que, según la ordenanza fiscal/impositiva aprobada para este año, se ha eximido el pago de la tasa contra la lucha de plagas.

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.

