La Comunidad de Dudignac celebra la llegada de una nueva Autobomba de Bomberos

La comunidad de Dudignac vivió esta noche una jornada llena de emoción y orgullo al recibir la llegada de una nueva autobomba para el Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Este importante logro, que estuvo marcado por el esfuerzo y la colaboración de los vecinos y el cuerpo de bomberos, fue celebrado con un evento que reunió a una gran cantidad de habitantes en la plaza central de la localidad.

El momento fue protagonizado por el Jefe del Cuartel, Segundo Oscar “Quique” Auza, y el uapresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, César Amengl, quienes compartieron sus sentimientos y la trascendencia de este nuevo equipamiento a Cadena Nueve.

El Esfuerzo de la Comunidad

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios César Amengual, expresó su profundo agradecimiento al pueblo de Dudignac. “Primero que nada, quiero agradecer al pueblo. Cuando llegás y ves toda esta gente esperándote, se te juntan un montón de emociones. Esto es lo que le veníamos diciendo a los chicos, ver a tanta gente esperándonos es una señal clara de que estamos haciendo las cosas bien, y que la comunidad nos está apoyando. Es un esfuerzo conjunto, y eso nos emociona profundamente”, dijo.

Además destacó el trabajo realizado por los bomberos durante años, organizando eventos y campañas de recaudación para poder adquirir este camión. Si bien ahora cuentan con la nueva autobomba, aún queda una parte del costo por cubrir, por lo que hicieron un llamado a la colaboración continua de la comunidad para poder completar el pago de la unidad. “Lo más importante es que ya la tenemos aquí, pero todavía tenemos una parte que debemos terminar de abonar. Así que les pedimos que sigan colaborando, porque este camión es para todos, para todo el pueblo”, comentó.

La Importancia del Nuevo Camión

A su vez, el Jefe de Bomberos, Segundo Oscar ‘Quique’ Auza expresó que el nuevo camión es una unidad 4×4 con capacidad para 1200 litros de agua y equipada con una bomba de baja presión. Además, uno de los aspectos más destacados es que viene con herramientas de rescate, como una tijera hidráulica y un expansor hidráulico, lo que incrementa la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, especialmente en accidentes de tránsito o situaciones que requieren de un rescate especializado.

“Este camión, que también tiene un equipo de corte, es una gran mejora para nosotros. En el pasado teníamos una camioneta 4×4, pero ya estábamos necesitando una unidad más robusta y pesada, como esta, que además nos permitirá llegar a lugares donde antes era muy difícil acceder”, explicó el Jefe de Bomberos.

El camión llega en un momento especialmente importante para la región, ya que, a pesar de las recientes inundaciones, ahora el cuerpo de bomberos enfrenta nuevos desafíos debido a los caminos en mal estado, el barro y los huellones que dificultan la circulación. “Hoy luchamos con el agua, pero también con la arena y las huellas de las inundaciones. El terreno es complicado, y tener este camión con tracción 4×4 nos permite estar mucho más preparados para cualquier emergencia”, añadió Auza.

La Respuesta de la Comunidad

Por su parte, César Amengual, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, también se mostró agradecido y sorprendido por la masiva presencia de la gente. “Es impresionante ver tanto apoyo de la comunidad. Nos sorprendió la cantidad de gente que se acercó, ya antes de las 20:30 había un montón de personas esperando en la plaza para compartir este momento con nosotros. Esto demuestra que el pueblo está comprometido con los bomberos y con la seguridad de todos”, dijo Amengual.

El presidente de la Asociación remarcó que la llegada de la autobomba no es solo un logro para el cuartel, sino para toda la comunidad de Dudignac. “Este camión no es solo de los bomberos, es de todo el pueblo. La gente colaboró y apoyó desde el primer momento, y esto es el resultado de un trabajo en conjunto”, añadió.

Un Llamado a Continuar con la Colaboración

Aunque el camión ya está en funcionamiento, tanto Auza como Amengual pidieron a la comunidad que no bajen la guardia y sigan apoyando para completar el pago de la unidad. En este sentido, invitaron a todos a participar en un evento de recaudación de fondos que se realizará el próximo 7 de febrero frente al cuartel de bomberos, como parte de los esfuerzos para cubrir el saldo pendiente. “Este evento será como el último que hicimos, pero con la intención de seguir sumando fondos para terminar de pagar la unidad. Es muy importante que todos participemos”, expresó el presidente de la Asociación.

Mirando al Futuro

Aunque todos coinciden en que ojalá no tengan que usarlo con frecuencia, la nueva autobomba representa un gran avance en la capacidad operativa del cuerpo de bomberos, permitiéndoles estar mejor preparados para atender emergencias de todo tipo. Como mencionó Auza, “Ojalá no tengamos que utilizarla mucho, pero la realidad es que estamos en una época de sequía, y la seguridad de la comunidad depende de estar siempre preparados para cualquier eventualidad”.

Finalmente, tanto el Jefe de Cuartel como el presidente de la Asociación agradecieron una vez más el apoyo de la gente, resaltando que este logro es una muestra más de la unidad y el compromiso de la comunidad de Dudignac.

“Esto no es solo un triunfo para nosotros, sino para todo el pueblo. Vamos a seguir trabajando juntos para que Dudignac sea un lugar más seguro para todos”, concluyó Amengual, mientras la multitud celebraba este importante logro.

Invitación al Evento de Recaudación:

El 7 de febrero, se llevará a cabo un evento frente al cuartel de bomberos para seguir recaudando fondos y completar el pago del camión. Se invita a toda la comunidad a participar y continuar colaborando con los Bomberos Voluntarios de Dudignac.