Intensificación de los controles en la Región: más de 60 Motocicletas Secuestradas

En las últimas semanas, varios municipios de la región han intensificado sus controles en las calles, especialmente en lo que respecta a las motocicletas. La creciente preocupación de la comunidad por los ruidos molestos, particularmente durante la noche, y la conducción peligrosa han llevado a las autoridades a reforzar los operativos de control, con la colaboración de personal policial.

Casi todos los distritos de la zona cuentan con ordenanzas que permiten el allanamiento de domicilios y el secuestro de motocicletas en casos de contaminación acústica, conducción temeraria o falta de documentación.

Los controles, que ya eran habituales, se han hecho más estrictos en los últimos días, reflejando un claro malestar en la ciudadanía por el creciente desorden y los riesgos asociados al tránsito de motos sin medidas de seguridad adecuadas.

Durante la última semana, se secuestraron más de 60 motocicletas en seis distritos de la región: Trenque Lauquen, Pehuajó, Rivadavia, Pellegrini, Tres Lomas y Carlos Casares. Se debe sumar, lo que la cifra llega a 70 unidades los operativos de Nueve de Julio, recientmente informados por CN.

Detalles de los Operativos

Trenque Lauquen

La Dirección de Protección Ciudadana, en conjunto con personal policial, secuestró diez motocicletas en una semana, entre el domingo 18 y el sábado 24 de enero. De estas, seis fueron incautadas durante el último fin de semana, y tres de ellas provenían de la vecina ciudad de América. Las causas más frecuentes fueron la falta de documentación y los caños de escape modificados, que aumentan la contaminación sonora.

Pehuajó

En la ciudad de Pehuajó, durante los controles nocturnos del último fin de semana, la Policía Comunal secuestró ocho motocicletas. Además, un conductor fue aprehendido por conducir en estado de ebriedad, lo que refleja la creciente preocupación por la seguridad vial en la zona. También se registró un secuestro en la localidad de Francisco Madero.

Rivadavia

En Rivadavia, un operativo conjunto entre la Comisaría local y la Guardia Urbana Municipal resultó en el secuestro de tres motos el jueves pasado, debido a diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Esta cifra se sumó a las cinco motocicletas que habían sido incautadas el fin de semana anterior en operativos similares.

La Lucha por la Seguridad y el Silencio

El malestar por los ruidos molestos y la conducción irresponsable parece haber dado un giro importante en la región, impulsando a las autoridades a tomar medidas más severas para proteger tanto la seguridad de los ciudadanos como la tranquilidad de las comunidades. Con el creciente apoyo de la policía, se espera que los controles continúen siendo reforzados en los próximos días, extendiéndose a más distritos.

Esta serie de medidas muestra que la preocupación por la seguridad vial y el impacto ambiental que generan ciertos vehículos no es solo una cuestión de las grandes ciudades, sino que también ha alcanzado a los municipios vecinos, quienes, al unísono, han decidido reforzar sus políticas de control para combatir estos problemas de forma eficaz.

Más allá de los controles, el Intendente Interino de Nueve de Julio declaró este lunes en CN que el fenómeno sociologico debe ser abordado de manera más abarcativa para comprender las razones de comportamientos que ponen en riesgo la vida de los actores, los vecinos mismos y un malestar social y comunitaro preocupante.