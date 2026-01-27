Hizo pedido de informes La Libertad Avanza

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Bloque de la Libertad Avanza impulsó varios pedidos de informe dirigidos al Departamento Ejecutivo sobre cuestiones que afectan la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Estado de las calles

El primero de los pedidos se refiere al estado de las calles de la ciudad, que presentan un marcado deterioro, con un aumento considerable de baches que representan un peligro para quienes transitan la ciudad, ya sea en vehículo o en bicicleta. Ante este escenario, se solicitó al Departamento Ejecutivo que informe sobre la cantidad de baches reportados, su ubicación, los planes de reparación y mantenimiento de las calles, así como la frecuencia con que se llevan a cabo estas reparaciones.

También se pidió un detalle de los recursos asignados para este tipo de tareas. La preocupación se intensifica debido a que los contribuyentes ya abonan la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos para la conservación de las calles, lo que genera la necesidad de un informe detallado sobre cómo se están utilizando esos recursos.

Limpieza de las calles

El mismo bloque también destacó la falta de limpieza en las calles, que ha causado una acumulación de suciedad en varias zonas de la ciudad. Esta situación no solo afecta la estética urbana, sino que también plantea un riesgo para la salud pública. Se solicitó información sobre la frecuencia de barrido de las calles, el horario en que se lleva a cabo, las áreas priorizadas, el número de personal afectado a estas tareas y los recursos destinados a la limpieza tanto de calles pavimentadas como de tierra. Además, se pidió un informe sobre las campañas de concientización ciudadana realizadas respecto a la limpieza y el impacto de estas iniciativas.

Proyectos aprobados sin cumplimentar

Por último, se pide la construcción de una rotonda en la intersección de las Avenidas 9 de Julio y Belgrano, en Dudignac, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en esa zona. A pesar de haber sido aprobadas en su momento, estas iniciativas no han sido cumplimentadas. Por ello, se solicitó al Departamento Ejecutivo que informe sobre el estado de gestión de estos proyectos y en qué dependencia municipal se encuentran actualmente.

Estos pedidos de informe tienen como objetivo brindar respuestas claras a los vecinos sobre los problemas más urgentes que afectan la ciudad, especialmente en cuestiones de infraestructura y seguridad vial, buscando mejorar la calidad de vida y garantizar el cumplimiento de las normativas aprobadas por el Concejo.