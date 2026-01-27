martes, enero 27, 2026
Gran Cierre de las Escuelas Abiertas en Verano

Mañana, a las 10 hs, se llevará a cabo el cierre de las Escuelas Abiertas en Verano (EAV) en el Club Libertad, con la participación de las sedes de la EP 30, Pibelandia y Rayuela. Un evento que pone en valor la socialización, la integración y el trabajo colectivo de todos los chicos que formaron parte de esta experiencia única.

Esta semana las Escuelas Abiertas en Verano (EAV) cierran un ciclo lleno de actividades recreativas, educativas y de integración para los niños y jóvenes que participaron en ellas durante todo el verano. Las sedes de la EP 30, Pibelandia y Rayuela se reunirán mañana a las 10 hs en el Club Libertad para celebrar el gran cierre de actividades.

Este evento será una verdadera fiesta de integración, donde los chicos compartirán momentos de diversión y aprendizaje, mostrando los frutos de todo lo trabajado en conjunto durante las semanas de la EAV. La jornada contará con actividades recreativas y deportivas, que serán un reflejo del esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados.

Por cuestiones de logística, debido a la falta de fondos municipales para trasladar a los estudiantes de otras sedes, el cierre de las demás sedes se realizará en sus respectivas instalaciones. A pesar de esto, las Escuelas Abiertas en Verano han sido un espacio fundamental para la socialización y la creación de lazos entre chicos de diferentes barrios y escuelas.

Este cierre es una oportunidad para reforzar los valores de cooperación, integración y solidaridad, y reafirma el compromiso de ofrecer a los jóvenes un verano lleno de experiencias enriquecedoras. Los esperamos mañana a las 10 hs en el Club Libertad para disfrutar de un día lleno de alegría y celebración.

