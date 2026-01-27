El Movimiento Derecho al Futuro se reúne en Los Cardales para fortalecer el liderazgo de Kicillof

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sigue avanzando con su estrategia de fortalecimiento territorial en la provincia de Buenos Aires. Este martes, la localidad de Los Cardales, en el partido de Exaltación de la Cruz, será el escenario de una reunión clave para la Segunda sección electoral, que reunirá a intendentes y dirigentes que responden al gobernador Axel Kicillof. El objetivo principal de este encuentro es establecer una hoja de ruta común que permita ordenar los Partido Justicialista (PJ) distritales y sumar mayor volumen político de cara a la interna del peronismo y a las elecciones presidenciales de 2027.

La reunión se realizará en el marco de la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien recorrerá junto al intendente interino Luis Mariano Martín y al diputado provincial y jefe comunal con licencia, Diego Nanni, las obras que se desarrollan en el hospital local. Aunque la agenda incluye actividades de gestión, la cita tendrá un fuerte componente político, ya que servirá como mesa para alinear estrategias y objetivos de cara a las próximas confrontaciones dentro del justicialismo.

Desarrollo territorial para Kicillof

Desde el sector del MDF, la consigna es clara: “Sumar desarrollo territorial para Axel”. En este sentido, los encuentros en diversas secciones de la provincia se intensifican. Uno de los más resonantes tuvo lugar en Salto, donde los jefes comunales dejaron en claro su mensaje: “Ahora la cosa cambió. Queremos la representatividad que los municipios se merecen”. Con un Kicillof que ya ha logrado superar algunos de los condicionamientos internos que marcaron años anteriores, los emisarios del MDF siguen la consigna de tomar control de los PJ locales, buscando asegurarse un respaldo sólido y orgánico para el gobernador en la provincia.

Los intendentes de la Segunda sección electoral están afinando tácticas para fortalecer el liderazgo de Kicillof, con el foco puesto en la organización del PJ distrital. La estrategia también incluye consolidar el apoyo a nivel territorial, a medida que se aproxima la interna del peronismo, pautada para el 15 de marzo, con cierre de listas el 8 de febrero. Las negociaciones previas a esta fecha son decisivas y reflejan un clima de disputas internas y alianzas que todavía no han logrado plasmarse en una unidad concreta.

La avanzada del Kicillofismo

La influencia del MDF se extiende más allá de la Segunda sección. Este fin de semana, referentes del movimiento se reunieron en Castelli, en la Quinta sección electoral, con ministros como Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez, bajo la conducción del intendente local, Francisco Echarren. Durante este encuentro, nuevamente se reafirmó la intención del sector de consolidar su poder dentro del Partido Justicialista bonaerense.

Con el calendario electoral en mente, los ministros dejaron claro que, para los próximos dos años de gestión, es imprescindible contar con un PJ que respalde las políticas y proyectos del gobernador. Katopodis, en particular, subrayó la importancia de un “partido que acompañe las iniciativas de Kicillof”, afirmando en redes sociales que “no hay 2027 sin 2026”, destacando la necesidad de que el peronismo proponga un proyecto viable para los sectores más necesitados.

Hacia una alternativa para 2027

Bianco, por su parte, planteó la necesidad de construir una alternativa política basada en el empleo, la industria y la educación, mientras que Katopodis enfatizó la importancia de dar voz a la mitad de la población que se opone al modelo de Javier Milei. En este sentido, desde el círculo más cercano a Kicillof, reconocen que la estructura partidaria es fundamental, pero el horizonte más amplio se encuentra en posicionar al gobernador como la principal alternativa a Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El trabajo del MDF continúa con su impulso territorial, mientras se prepara para lo que se anticipa como un proceso interno intenso dentro del Partido Justicialista en la provincia, con la mirada fija en consolidar el liderazgo de Axel Kicillof dentro del peronismo bonaerense.