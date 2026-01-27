El Concejo Deliberante suspendió el sorteo de abogados para el Juicio Político a la Jueza Valinoti

En un nuevo giro dentro del proceso judicial que involucra a la Dra. María Florencia Valinoti, la ex-Jueza de Faltas del Partido de Nueve de Julio, el Concejo Deliberante decidió suspender, con carácter preventivo, la realización del sorteo de abogados destinado a conformar el jurado del juicio de enjuiciamiento en su contra.

La medida, dictada bajo el Decreto N° 011/2026, responde a la reciente renuncia presentada por la Dra. Valinoti al cargo de Jueza de Faltas el 26 de enero de 2026. Según el Concejo Deliberante, dicha renuncia podría hacer innecesario el procedimiento de enjuiciamiento, dado que el objeto del juicio podría quedar sin fundamento.

¿Por qué la suspensión?

La suspensión del sorteo, originalmente previsto para el 28 de enero, obedece a principios de legalidad, debido proceso y economía procesal, con el objetivo de evitar la producción de actos judiciales que pudieran resultar inconducentes o carecer de objeto. Además, se estableció que la intervención del Concejo Deliberante no incluye pronunciarse sobre la finalización del juicio o su archivo, ya que esa decisión no es de su competencia.

Próximos pasos

El Concejo Deliberante también dispuso que el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento se expidiera sobre los efectos legales derivados de la renuncia de Valinoti y determine los pasos procesales a seguir, conforme a la normativa provincial vigente.

Este desarrollo pone en pausa una de las situaciones más polémicas que ha tenido lugar en el ámbito judicial de 9 de Julio en los últimos meses, dejando abierta la incógnita sobre el futuro del procedimiento que había comenzado a tomar forma tras la apertura del juicio de enjuiciamiento.

Impacto de la renuncia

La renuncia de la Dra. Valinoti ha sido un giro inesperado en el proceso judicial que la mantenía en el centro de la atención pública. Si bien aún no se ha definido el futuro del juicio, la decisión de suspender el sorteo de abogados refleja la complejidad del caso y la necesidad de resolver primero la cuestión de fondo: si la renuncia invalida el juicio o si este debe continuar.

Con el paso de los días, se espera que nuevas resoluciones definan el destino de este proceso que involucra a una figura clave en la administración judicial del municipio.