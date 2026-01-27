Corte de Energía programado en una zona de la Ruta 65

- Advertisement -

Este miércoles 28 de enero de 2026, de 07:00 a 11:00 hs, se llevará a cabo un corte de energía programado debido a tareas de mantenimiento en la zona delimitada en la imagen con líneas rojas.

Este corte afectará a un sector de la Ruta Provincial 65. Las tareas de mantenimiento son parte de un esfuerzo por mejorar la infraestructura del servicio eléctrico en la región.

En caso de que las condiciones climáticas adversas impidan la realización de los trabajos, el corte será postergado hasta nuevo aviso.

Para más información, se recomienda seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales.

