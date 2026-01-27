martes, enero 27, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
martes, enero 27, 2026
32.7 C
Nueve de Julio
General

Corte de Energía programado en una zona de la Ruta 65

Es para este mércoles de 7 a 11 por mejoras en el servicio a los usuarios

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este miércoles 28 de enero de 2026, de 07:00 a 11:00 hs, se llevará a cabo un corte de energía programado debido a tareas de mantenimiento en la zona delimitada en la imagen con líneas rojas.

Este corte afectará a un sector de la Ruta Provincial 65. Las tareas de mantenimiento son parte de un esfuerzo por mejorar la infraestructura del servicio eléctrico en la región.

En caso de que las condiciones climáticas adversas impidan la realización de los trabajos, el corte será postergado hasta nuevo aviso.

Para más información, se recomienda seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales.

#ceys9dejulio

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6114

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR