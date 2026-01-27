martes, enero 27, 2026
35.8 C
Nueve de Julio
martes, enero 27, 2026
35.8 C
Nueve de Julio
General

Aumentó la mortalidad infantil y neonatal

Un indicador clave del deterioro social

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Según el último boletín de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), aumentó un 0,5 por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y neonatal, considerada el indicador más sensible de la situación social de un país: pasó de 8 por mil en 2023 (el número más bajo registrado) a 8,5 en 2024.

De acuerdo al anuario de Estadísticas Vitales 2024, es decir, el mapa de los nacimientos y defunciones del país agrupados por edad, género, ubicación geográfica y causa de muerte durante el 2023, con 460.902 nacidos vivos, fallecieron 3.689 menores de un año; en 2024, con 413.135, ese número fue de 3.513. Hubo unos 47.000 nacimientos menos, pero si hubiera habido la misma cantidad, hubieran ocurrido 220 muertes infantiles adicionales.

La tasa de mortalidad infantil (TMI) expresa cuántos bebés mueren antes de cumplir un año por cada mil que nacen vivos en un año determinado.

La nutrición, el acceso al agua potable, la vacunación o la atención primaria suelen ser las barreras de protección que fallaron para que la TMI suba.

“Las muertes infantiles (hasta el año de edad) y neonatales (en los primeros 27 días) se agrupan en inevitables (de bebés que nacen con patologías incompatibles con la vida), reducibles con intervenciones de alta complejidad, y reducibles con cuidados primarios y preventivos”, explicó la epidemióloga Alicia Stolkiner

Y agregó: «Las principales causas que se advierten son ‘reducibles en mortalidad perinatal’ y ‘reducibles en el parto’; o sea, dependientes de atención médica. En las post neonatales, las prevenibles que son reducibles por medidas secundarias y primarias ocupan el primer y segundo lugar. Todas tienen que ver con cuidados articulados entre condiciones de vida y acceso a servicios de salud adecuados»

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6114

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR