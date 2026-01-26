Viajaban en moto sin casco: un hombre, su hija y su nieto de 3 meses mueren al chocar contra un colectivo

- Advertisement -

Una tragedia sacudió la localidad de Libertad, en el partido de Merlo, cuando un hombre de 44 años, su hija de 20 y su nieto de tres meses murieron al chocar contra un colectivo. El fatal accidente ocurrió en la calle Montes de Oca, a la altura de la curva Santa Mónica, cuando el conductor intentó esquivar un pozo y terminó colisionando contra el vehículo de la línea 216.

Según las primeras informaciones, las tres víctimas viajaban sin casco. El hombre, identificado como Juan Carlos Alegre, murió en el acto. Su hija, Aylín Alegre, fue trasladada de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, mientras que el bebé, Mateo, fue llevado al sanatorio San Juan Bautista. Ambos fallecieron poco después de ingresar a los centros de salud.

El accidente está siendo investigado por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, quien analiza las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

El siniestro es un triste recordatorio de los peligros de la imprudencia vial y la importancia de usar cascos al viajar en moto.