Trágico choque en la ruta nacional 5: dos muertos al impactar camión contra auto

Un devastador accidente de tránsito ocurrió este lunes por la tarde en la ruta nacional 5, entre las localidades bonaerenses de Chivilcoy y Gorostiaga, dejando como saldo la muerte de dos personas.

El siniestro, que sucedió alrededor de las 15:50, involucró a dos camiones que circulaban por la misma ruta. Según las primeras investigaciones, uno de los camiones perdió el control tras un roce con el otro vehículo y terminó colisionando de manera violenta contra un Volkswagen Fox, en el que viajaban las dos víctimas fatales.

De acuerdo a los informes, el camión involucrado en el choque es un Mercedes Benz 1114, conducido por un hombre residente de Chivilcoy. El otro camión, con semirremolque y cargado de chatarra, era conducido por un hombre de Bragado. Afortunadamente, ambos camioneros resultaron ilesos.

Lamentablemente, las dos personas que viajaban en el Volkswagen Fox murieron al instante debido a la violencia del impacto. Las víctimas fueron identificadas como Camilo Joel Cadena, de 22 años, y Lila Cadena Álvarez, de 61 años, ambos de nacionalidad boliviana.

En el lugar del accidente trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía Vial de Chivilcoy, bajo la supervisión del comisario mayor Miguel Ángel Costa. Como resultado del siniestro, la circulación en la ruta nacional 5 se vio fuertemente afectada durante varias horas.

El hecho conmovió a la comunidad local, que se mostró preocupada por la creciente cantidad de accidentes en esa zona.