General

Ruta Provincial 65: Despiste y vuelco de un camión entre Bolívar y Nueve de Julio por presencia de carpinchos

El incidente ocurrió en la medianoche de este lunes, a la altura del kilómetro 240, cerca de la bajada a Villa Sanz. El conductor, un bolivarense, perdió el control del vehículo al intentar evitar un carpincho en la calzada

0
En la madrugada de este lunes, un camión protagonizó un despiste y posterior vuelco en la Ruta Provincial 65, en el kilómetro 240, en las cercanías de la bajada a Villa Sanz, en jurisdicción del Partido de Bolívar.

El camión, que transportaba piezas y repuestos para pozos petroleros, era conducido por Marcelo Britez, un hombre oriundo de Bolívar y residente en esta ciudad. El vehículo circulaba en dirección Bolívar-Nueve de Julio, cuando, según el propio relato del conductor, la maniobra de evasión de un carpincho que cruzó intempestivamente la calzada provocó el incidente.

Al intentar evitar al animal, el camión perdió el control, cruzó de carril y volcó sobre la banquina, desplazándose varios metros hasta quedar detenido con la trompa cerca del alambrado de un campo lindero. Afortunadamente, Britez no sufrió heridas de gravedad.

Se recuerda a los conductores que en la zona existen riesgos por la presencia de fauna autóctona, en especial carpinchos, animales que suelen atravesar la ruta sin previo aviso. Las autoridades sugieren extremar las precauciones al transitar por esta arteria, especialmente en horas de la madrugada, cuando la visibilidad es reducida.

El siniestro obligó a la interrupción momentánea del tránsito en la ruta mientras se realizaban las maniobras de rescate y remoción del vehículo accidentado. Afortunadamente, no se registraron más incidentes en el área.

Recomendaciones a los conductores:

  • Reducir la velocidad al transitar por zonas rurales y áreas cercanas a cuerpos de agua.

  • Mantenerse alertas a la presencia de animales en la ruta, especialmente durante las primeras horas de la mañana o la noche.

  • Reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

