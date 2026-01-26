Milei reafirma su compromiso en Mar del Plata: “Vamos a transformar las leyes del país”

El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata, retomando el contacto directo con sus seguidores al encabezar una nueva parada de su “Tour de la Gratitud”. Este tour tiene como objetivo agradecer el respaldo recibido durante las últimas elecciones y reafirmar su compromiso con el electorado.

El mandatario llegó minutos después de las 20:00 al hotel céntrico donde se encontraba alojado, y a las 21:27 comenzó a caminar por la zona de Avellaneda y Güemes, rodeado de una multitud de simpatizantes. Durante su recorrido, Milei utilizó un megáfono para dirigirse a los presentes y destacó: “Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, refiriéndose a las reformas que planea implementar.

El presidente hizo hincapié en varias iniciativas legislativas de su gobierno, como la Ley de Glaciares, la reforma laboral, y la modificación de la Ley Penal Juvenil. “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”, aseguró Milei, ante el entusiasmo de la multitud que lo acompañó durante la caminata.

La visita a Mar del Plata, que se produjo tras su regreso del Foro Económico Mundial de Davos, marca el inicio de una serie de actividades políticas que se extenderán hasta las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para el 2 de febrero. En su recorrida, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina, el ministro del Interior Diego Santilli, el diputado Sebastián Pareja, entre otros colaboradores.

A lo largo de la caminata, se registraron cánticos de apoyo como “Milei, querido, el pueblo está contigo”, aunque también se escucharon algunos reclamos aislados de vecinos. La multitud, en su mayoría, mostró su respaldo al mandatario, que avanzó por las calles de la ciudad acompañado por sus allegados.

Actividades en la playa y “Derecha Fest”

Mañana, el presidente participará de varias actividades en la playa y encabezará una nueva edición de “La Derecha Fest” en el balneario Horizonte. Este evento reunirá a dirigentes y referentes políticos afines al oficialismo y comenzará a las 19:30. Entre los oradores se destacan figuras como Guillermo Montenegro, el pastor evangelista Gabriel Ballerini, la referente provida Patricia Soprano, el escritor Nicolás Márquez, y Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro.

El encuentro contará también con la conducción de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, y será una oportunidad para que Milei se dirija nuevamente a su base de apoyo.

Además, se confirmó que el mandatario aprovechará su tiempo libre para asistir a una obra protagonizada por su ex pareja, la humorista Fátima Flórez.

Esta jornada de actividades marca una nueva etapa en la campaña de Milei, que se prepara para un 2026 cargado de desafíos políticos, con la mirada puesta en las próximas elecciones y la implementación de sus reformas.