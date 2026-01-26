Más de 10 motocicletas con escapes adulterados fueron secuestradas el fin de semana

Durante este fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó a cabo una serie de operativos de control en diversos sectores de la ciudad. Como resultado de estas acciones, se logró el secuestro de más de 10 motocicletas que circulaban con escapes adulterados.

Los operativos, realizados en el marco de la normativa vigente, se centraron en detectar motovehículos que infringían las leyes de tránsito y generaban ruidos molestos, afectando la paz y tranquilidad de los vecinos. Las motocicletas secuestradas fueron identificadas por sus escapes modificados, los cuales alteraban el sonido original de los vehículos y contribuían al incremento de la contaminación sonora en la ciudad.

De acuerdo con la nueva ordenanza en vigencia, las motocicletas con escapes adulterados no podrán regresar a la vía pública. Las autoridades confirmaron que los controles continuarán de manera sostenida y, además, se llevarán a cabo allanamientos para retirar de circulación este tipo de vehículos.

El objetivo de estas acciones es reforzar la convivencia ciudadana y garantizar la seguridad vial, en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida en la comunidad de Nueve de Julio. Las autoridades locales también anunciaron que seguirán implementando medidas para evitar que los escapes adulterados sigan siendo una problemática en la ciudad.