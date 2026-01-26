“Lectura para Todos”: La Propuesta de la Municipalidad para este Enero

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa impulsando durante el mes de enero la iniciativa “Suelta de Libros”, organizada por la Dirección de Educación, con el objetivo de fomentar la lectura y facilitar el acceso a materiales educativos a toda la comunidad.

Esta propuesta invita a los vecinos a acercarse a la sede de la Dirección de Educación Municipal, ubicada en Robbio 322, y elegir de manera libre y gratuita libros de diversos géneros. Los ejemplares disponibles incluyen obras de ficción, no ficción, materiales didácticos y lecturas en general, pensadas para todas las edades.

La actividad está disponible de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, hasta el final del mes. Desde el área de Educación, destacan la importancia de promover el hábito de la lectura como herramienta esencial de aprendizaje, entretenimiento y crecimiento personal, especialmente en este periodo de receso estival.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca brindar a los vecinos la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos, historias y recursos educativos, al tiempo que fomenta el disfrute de la lectura en familia y la comunidad.