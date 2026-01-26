lunes, enero 26, 2026
30.1 C
Nueve de Julio
lunes, enero 26, 2026
30.1 C
Nueve de Julio
General

“Lectura para Todos”: La Propuesta de la Municipalidad para este Enero

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la lectura y el acceso a libros de diversos géneros, para fomentar el hábito de la lectura en todas las edades. Los vecinos pueden elegir y llevarse de manera gratuita los ejemplares disponibles en la sede de la Dirección, ubicada en Robbio 322. La actividad está abierta de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, hasta el final del mes.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa impulsando durante el mes de enero la iniciativa “Suelta de Libros”, organizada por la Dirección de Educación, con el objetivo de fomentar la lectura y facilitar el acceso a materiales educativos a toda la comunidad.

Esta propuesta invita a los vecinos a acercarse a la sede de la Dirección de Educación Municipal, ubicada en Robbio 322, y elegir de manera libre y gratuita libros de diversos géneros. Los ejemplares disponibles incluyen obras de ficción, no ficción, materiales didácticos y lecturas en general, pensadas para todas las edades.

La actividad está disponible de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas, hasta el final del mes. Desde el área de Educación, destacan la importancia de promover el hábito de la lectura como herramienta esencial de aprendizaje, entretenimiento y crecimiento personal, especialmente en este periodo de receso estival.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca brindar a los vecinos la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos, historias y recursos educativos, al tiempo que fomenta el disfrute de la lectura en familia y la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6113

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR