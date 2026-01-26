Julio Bordone sobre el caos de las motos: “Es un fenómeno sociológico que exige un replanteo integral”

- Advertisement -

En diálogo con ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus y Máxima 89.9, Julio Bordone, actual intendente interino de Nueve de Julio, repasó los diversos temas que marcaron su primera semana de trabajo al frente del municipio. En un diálogo ameno con Gustavo Tinetti, Bordone hizo un balance de los principales desafíos y avances que se han dado en este corto período.

Uno de los temas más relevantes fue la quema del basural, que demandó un intenso esfuerzo de los bomberos. Bordone explicó que este problema es recurrente y que ha preocupado a la comunidad durante años. Aunque se han realizado varias gestiones para trasladar el basural a un sitio adecuado, la falta de fondos y recursos ha retrasado la implementación del proyecto. Destacó, sin embargo, que se han dado pasos importantes con la recuperación del terreno en el Monte de Gobierno para avanzar en la construcción de un relleno sanitario. “Es una prioridad para nuestra gestión, pero necesitamos un esfuerzo conjunto de los distintos sectores políticos para concretar este objetivo”, aseguró Bordone.

En cuanto a la problemática de las motos, el intendente interino reconoció que se trata de un desafío nacional, no exclusivo de 9 de Julio. “Se está dando en muchas ciudades del país: San Luis, La Plata, Tandil… El fenómeno de los conductore de motos sin documentación, adulterados los caños escape y demás con conductas agresivas con las motos es una realidad que se está viviendo en todos los municipios. No es fácil frenar este comportamiento con los recursos humanos que tenemos”, afirmó Bordone, haciendo referencia a la falta de personal y medios para controlar eficazmente esta situación. Además, destacó la importancia de un cambio en el comportamiento social, señalando que el sistema educativo y la familia juegan un rol fundamental en la formación de valores y respeto hacia la ley. “No podemos seguir solo con sanciones. Es un tema integral que requiere un replanteo de la sociedad en su conjunto”, expresó.

Otro tema importante fue la situación del Juzgado de Faltas, luego de que la jueza Valinoti presentara su renuncia, lo que generó preocupación por una posible cefalia en el juzgado. Bordone aclaró que no hay tal vacío de poder y que el juez Solís asumió sus funciones este mismo lunes 26, tras haber estado de licencia por un accidente doméstico.

En cuanto a los proyectos educativos, Bordone resaltó la importancia de la educación técnica y universitaria, destacando la reciente colaboración con una universidad internacional para ofrecer programas de formación a distancia. “San Cayetano es un patrimonio que debemos valorar y utilizar para el beneficio de nuestros jóvenes. La capacitación es clave para mejorar las oportunidades de nuestra comunidad”, señaló Bordone, quien también comentó sobre los avances en las gestiones para habilitar nuevos programas académicos en la localidad.

Finalmente, y en un tono político, Bordone se refirió a la actitud del bloque de la Libertad Avanza en el Concejo Deliberante, calificándola como una postura de “negacionismo” hacia las iniciativas del gobierno municipal. “No se puede entender que no se apoyen los presupuestos y las propuestas para el crecimiento de Nueve de Julio. Ojalá este año podamos avanzar con propuestas que vengan de todos los sectores, sin mirar de qué partido provienen”, expresó.

A medida que Bordone se prepara para entregar el cargo a María José, quien retomará sus funciones como intendenta el 2 de febrero, el foco de la gestión continúa en la mejora de la calidad de vida de los vecinos del distrito. “La transformación de Nueve de Julio es una tarea que no puede detenerse”, concluyó Bordone.