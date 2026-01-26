martes, enero 27, 2026
General

El Juzgado de Faltas sigue su actividad con normalidad tras la licencia por enfermedad del Dr. Roberto Solís

No hubo acefalía ya que el Juez con licencia se reincorporá desde este lunes 26

A partir de este lunes 26 de enero, el Juzgado de Faltas ha retomado su actividad con normalidad luego de atravesar una crisis por la falta de funcionarios titulares. El Dr. Roberto Solís, titular del Juzgado 2, quien había estado con licencia médica por un accidente doméstico sufrido en las celebraciones de Año Nuevo, volvió a sus funciones. Este hecho permitió que el sistema judicial local retome sus actividades, aunque el panorama aún sigue marcado por la renuncia de la Dra. Florencia Valinoti, quien hasta ahora ocupaba el cargo de jueza titular del Juzgado 1.

La Dra. Valinoti presentó su renuncia, dejando vacante su puesto, lo que genera un vacío en la estructura judicial del distrito.

La incoporporación del Dr. Solís, quien sufrió una fractura en un brazo y lesiones en otras partes de su cuerpo, ha hecho que el servicio se cumpla con regularidad, con el recargo de causas por encontrase solo.

En este contexto, el Ejecutivo Municipal está poniendo en marcha el procedimiento para la designación de quien ocupe la Juzgado 1, ahora vacante tras el alejamiento de la Dra. Valinoti. La urgencia de esta medida es crucial, ya que en el periodo actual aumentan las demandas relacionadas con infracciones de tránsito y otras faltas administrativas, lo que requiere la presencia de jueces titulares para mantener el orden y la continuidad del servicio judicial.

