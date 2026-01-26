Búsqueda Laboral: Veterinario/a para la Municipalidad de Nueve de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Dirección de Recursos Humanos, está llevando a cabo la búsqueda de un/a veterinario/a para sumar a su equipo de trabajo. El cargo está destinado a un profesional con título universitario en veterinaria, que se encargará de realizar diversas tareas relacionadas con la salud animal en el municipio.

Los/as interesados/as en postularse deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico [email protected], con el asunto “VETERINARIO/A”. Es importante que se cumpla con el requisito excluyente de contar con título universitario en la carrera de Veterinaria.

Esta convocatoria es una excelente oportunidad para quienes busquen incorporarse al ámbito público y desempeñar un rol importante en la atención y cuidado de los animales en la comunidad de Nueve de Julio.