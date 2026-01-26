Blancanieves, la vaca campeona: Una leyenda de la raza Shorthorn

- Advertisement -

La vaca Blancanieves, nacida el 10 de agosto de 2021 en la cabaña Santa Cecilia de Trenque Lauquen, ha sido coronada como el Mejor Ejemplar de la Raza Shorthorn del planeta. Un jurado internacional que evalúa a los Grandes Campeones de las exposiciones ganaderas más importantes del mundo le otorgó este título, convirtiéndola en la embajadora de la genética argentina. Blancanieves se destacó en la Exposición Rural de Palermo por su excelente ubre y su aptitud materna, cualidades fundamentales para la raza. Su estructura carnicera superior y su gran “femineidad” la convirtieron en una de las favoritas del público y los jurados.

La cabaña Santa Cecilia, fundada en 1961, es una verdadera “fábrica de campeones” y ha ganado 8 de los últimos 9 grandes campeonatos hembra en la Exposición Rural de Palermo. La sociedad entre las familias Eyherabide y Ferrero ha permitido potenciar la genética Shorthorn y llevarla a un nivel internacional. La vida de Blancanieves es muy diferente a la de una vaca común. Recibe una dieta diseñada por nutricionistas y se la cuida con esmero para mantener su pelaje blanco impecable. Antes de las exposiciones, se la entrena para caminar con bozal y se la baña periódicamente. Actualmente, su principal función es la producción de embriones, lo que permite que su excelente genética se multiplique rápidamente en otros campos de Argentina y el exterior. Blancanieves pasa la mayor parte del tiempo al aire libre, en un entorno tranquilo y afectuoso, lo que le permite mantener su belleza y fertilidad.