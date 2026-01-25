Las Multas de Tránsito en la Provincia de Buenos Aires se disparan: algunas superan el millón de Pesos

- Advertisement -

La Provincia de Buenos Aires ha actualizado recientemente las multas por infracciones de tránsito, aumentando considerablemente el valor de la Unidad Fija (UF), lo que ha elevado el monto de varias sanciones a casi el millón de pesos.

A partir de enero de 2026, el valor de la UF se estableció en $1.807, según la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP del 30 de diciembre de 2025, lo que provoca un ajuste en las multas por diversas faltas viales. Entre las infracciones más graves que podrán derivar en multas de hasta $904.000 se encuentran cruzar un semáforo en rojo, el uso del celular al volante, no llevar el cinturón de seguridad o el casco, y negarse a mostrar la documentación obligatoria del vehículo.

Multas que Pueden Superar el Millón de Pesos

Las sanciones más altas están reservadas para infracciones que representan un riesgo extremo para la seguridad vial. El exceso de velocidad lidera esta lista, con multas que pueden superar el millón de pesos. En el mismo rango se incluyen conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), manejar en contramano o transitar por la banquina.

El Impacto de la Nueva Regulación

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia explicaron que las multas se actualizan periódicamente, y esta última actualización busca reflejar el creciente riesgo que representan ciertos comportamientos al volante. Según las autoridades, estas conductas aumentan significativamente las probabilidades de accidentes y agravan sus consecuencias.

Consulta de Infracciones

Los conductores pueden consultar si tienen infracciones a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito, disponible en línea. En este sitio pueden verificar multas por DNI o patente, acceder al detalle de la sanción y consultar opciones de pago o descargo.