La Libertad Avanza en PBA: impulsa una reforma constitucional, rediseñar el Estado y reducir el Gasto Público

En un movimiento estratégico para modernizar la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza comenzó a explorar la posibilidad de llevar adelante una reforma integral de la Constitución bonaerense. Este proyecto, aunque aún en una etapa preliminar, tiene como objetivo transformar profundamente las estructuras políticas y administrativas, con un enfoque claro en reducir el gasto público, reordenar el sistema institucional y reforzar derechos fundamentales.

La iniciativa tiene como base la convicción de que el sistema actual no responde a las necesidades de los bonaerenses. La reforma buscaría implementar una serie de cambios estructurales que, entre otros aspectos, promuevan un Estado más eficiente y menos costoso, y fortalezcan derechos esenciales como la propiedad privada y la seguridad de los ciudadanos.

Principales Propuestas del Proyecto de Reforma Constitucional

Legislatura Unicameral: La propuesta más llamativa es la transformación de la actual Legislatura bicameral en una unicameral. Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con dos cámaras —Diputados y Senadores— lo que genera una duplicación de estructuras, procesos y costos. La reforma plantearía un sistema unicameral más ágil, con menos legisladores, reduciendo los costos asociados al funcionamiento del poder legislativo y evitando la burocracia innecesaria. Blindaje a la Propiedad Privada: En el borrador de reforma, uno de los puntos centrales es reforzar la protección de la propiedad privada. La Libertad Avanza considera que este derecho no solo es fundamental para el desarrollo económico, sino que debe ser blindado constitucionalmente para evitar expropiaciones arbitrarias, regulaciones excesivas y políticas fiscales que afecten la capacidad de producir, invertir y ahorrar. Principio de Legítima Defensa: El proyecto también incluiría una definición más clara sobre el derecho a la legítima defensa, buscando garantizar que los ciudadanos tengan protecciones jurídicas claras cuando actúan en defensa de su vida o bienes. Esta medida busca fortalecer la seguridad personal, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad. Eliminación de las Policías Comunales: La reforma contempla la eliminación de las policías comunales, que actualmente generan duplicación de funciones y costos. La propuesta apunta a una mayor concentración de responsabilidades en las fuerzas de seguridad provinciales, con el objetivo de hacer más eficientes las tareas de prevención del delito y coordinación territorial, optimizando recursos. Limitación del Endeudamiento Provincial: La propuesta también contempla la inclusión de límites constitucionales al endeudamiento de la provincia. La Libertad Avanza considera que el uso de la deuda como herramienta para financiar un Estado sobredimensionado y evitar ajustes estructurales ha generado un modelo insostenible a largo plazo. De esta manera, se buscaría establecer un marco fiscal más riguroso que permita una mayor estabilidad financiera. Modernización del Estado: Otro aspecto fundamental de la reforma es la reestructuración y modernización del Estado provincial. En este sentido, se propone reducir la fragmentación de las estructuras administrativas, como las regiones sanitarias y los departamentos judiciales, que actualmente operan bajo criterios dispares, creando ineficiencias y superposiciones de funciones. La reforma plantearía una reorganización integral del sistema institucional de la provincia, eliminando duplicidades y fortaleciendo la gestión pública. Revisión del Sistema Judicial y la Autonomía Presupuestaria: También se prevé una revisión profunda del sistema judicial, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y promover la independencia de los tribunales. Además, se buscaría garantizar la autonomía presupuestaria para que el poder judicial pueda funcionar con mayor independencia y sin interferencias externas. Reorganización Territorial y Municipal: En el marco de la reforma, se analiza también una reestructuración de la organización territorial, que podría incluir la fusión de municipios con criterios de eficiencia administrativa y fiscal. Esta propuesta, aunque aún en discusión, tiene como fin optimizar los recursos y servicios públicos a nivel local, eliminando estructuras innecesarias.

El proceso para llevar adelante la reforma constitucional no será sencillo. Según el marco legal, cualquier cambio en la Constitución provincial requiere que la Legislatura declare la necesidad de la reforma con mayorías calificadas y, en algunos casos, que el proceso pase por una consulta popular o una convención constituyente. Esto implica que la reforma debe ser trabajada con un enfoque técnico y político sólido, y deberá contar con un amplio apoyo para superar las resistencias institucionales.

La Libertad Avanza tiene previsto iniciar el debate de la reforma en un congreso partidario que se llevará a cabo entre abril y mayo de 2026. En ese marco, se pondrán en marcha equipos técnicos que trabajarán en la elaboración de los borradores y lineamientos necesarios para darle consistencia jurídica y viabilidad política a la propuesta.

Un Proyecto de Futuro

El proyecto de reforma constitucional no se plantea como una propuesta aislada, sino como una parte clave del discurso electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027. La reforma formará parte de la oferta electoral de los posibles candidatos a gobernador, como Sebastián Pareja, Diego Santilli y Diego Valenzuela. A través de este enfoque, La Libertad Avanza busca posicionarse como una fuerza política que no solo propone cambios en el gobierno, sino que se compromete a transformar la estructura misma del Estado.

El desafío, sin embargo, será construir el consenso necesario para implementar estos cambios de manera efectiva. Aunque el proyecto tiene un fuerte respaldo dentro del espacio, su viabilidad dependerá en gran medida de la capacidad para generar un apoyo electoral suficiente que permita superar los obstáculos políticos y sociales que pueda enfrentar en el camino.

En definitiva, la reforma constitucional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no es solo una propuesta de ajuste, sino una visión integral de modernización, eficiencia y fortalecimiento de los derechos individuales, que podría cambiar el panorama institucional y administrativo de la provincia para los próximos años.