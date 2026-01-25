Juzgados de Falta: renuncia de la Dra. Florencia Valinoti y licencia por enfermedad del Dr. Roberto Solís dejan al sistema sin funcionarios

- Advertisement -

A partir de este lunes 26 de enero, el Juzgado de Faltas quedará sin funcionarios titulares, lo que pone en jaque el funcionamiento del sistema judicial local. Esto se debe a la renuncia de la Dra. Florencia Valinoti, quien se desempeñaba como titular del Juzgado 1, y a la licencia por enfermedad del Dr. Roberto Solís, titular del Juzgado 2.

Valinoti, quien hasta ahora era la única jueza activa en el área, presentó su dimisión a su cargo, dejando vacante el puesto.

Por su parte, el Dr. Solís, quien se encuentra al frente del Juzgado 2, sufrió un accidente doméstico en las celebraciones de Año Nuevo, lo que le provocó la fractura de un brazo y lesiones en otras partes óseas de su cuerpo. Debido a ello, se encuentra bajo tratamiento médico y su recuperación demandará varias semanas.

En este contexto, el Ejecutivo Municipal se verá obligado a designar un juez interino que ocupe las demndas de ambos juzgados, para evitar la parálisis en el servicio judicial. Las autoridades locales han sido claras al señalar que este reemplazo deberá efectuarse con urgencia para que el funcionamiento del juzgado no se vea afectado, especialmente en una temporada donde se incrementan las sanciones por infracciones de tránsito y otras faltas administrativas.