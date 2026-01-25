Investigan a un guardavidas por no auxiliar a un kayakista en peligro en Villa Gesell

Un guardavidas que trabaja en un sector concesionado de la playa de Villa Gesell se encuentra bajo investigación penal por presunto abandono de persona, tras la viralización de un video en el que se lo observa burlándose de un kayakista en apuros, mientras lo filmaba con su celular en lugar de ofrecerle ayuda. El hecho ocurrió en la mañana del lunes, entre las 8 y las 10, en la zona del muelle, cuando un kayakista volcó y quedó a la deriva en una canaleta.

Según las primeras informaciones, el trabajador, al comenzar su jornada, se percató de la situación de emergencia pero optó por no intervenir. En el video, que ya se encuentra como parte de la prueba judicial, se escucha al guardavidas decir: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, mientras observa cómo la embarcación deriva hacia el muelle.

Además, en la grabación, el hombre se muestra visiblemente alterado, mencionando: “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, y hace comentarios despectivos sobre la situación del kayakista, a quien describe como “quedó boyando como una olla”. En este mismo audio, también hace alusión a una discusión previa, en la que habría perdido una sombrilla, lo que, según se interpreta, podría haber influido en su decisión de no intervenir.

El Municipio de Villa Gesell reaccionó rápidamente, presentando una denuncia penal por abandono de persona y solicitando una investigación administrativa. Desde el Ejecutivo local aclararon que el involucrado no forma parte del Cuerpo de Guardavidas Municipal, sino que trabaja en una concesionaria privada, lo que significa que no está sujeto a los estrictos protocolos y capacitaciones que rigen a los guardavidas municipales.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades municipales confirmaron que la zona afectada permanece bajo un seguimiento preventivo y que la Justicia determinará el grado de responsabilidad del trabajador, quien podría enfrentarse a sanciones por no cumplir con su deber de velar por la seguridad de los turistas y residentes.

En su comunicado, el Municipio reafirmó su compromiso con la seguridad en las playas y subrayó la importancia de que todas las personas que ejercen tareas relacionadas con la protección de la vida humana cumplan con las normas establecidas.