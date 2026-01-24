Tragedia en La Pampa: Muere intendente en accidente de tránsito

- Advertisement -

El intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado en un accidente de tránsito en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18. Un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario sufrió el desprendimiento de un sistema hidráulico, que impactó contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que viajaba Otamendi. La acompañante del intendente logró maniobrar el vehículo y detenerlo en la banquina, evitando consecuencias mayores para ella y sus dos hijos, quienes fueron trasladados al Hospital de General Acha y se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando Otamendi se dirigía a la Costa Atlántica en una caravana de tres vehículos con amigos. La policía y personal de la Agencia de Investigación Científica trabajaron en el lugar, y el tránsito permaneció interrumpido por más de dos horas.