Madrugadores del 9: segunda jornada de oraciones en la catedral de Nueve de Julio en 2026

El grupo ya está preparando la siguiente jornada de oraciones, con la esperanza de seguir fortaleciendo la espiritualidad y el sentido de comunidad en Nueve de Julio.

La corriente oración lo hizo las mas variadas intenciones, agradecimientos por trabajos, la salud de los enfermos, y por el Papa León XIV y el Obispo Ariel Torrado Mosconi. Esta significativa reunión fue la número 264 desde la creación del grupo en septiembre de 2014. En una mañana llena de fe y devoción, los Madrugadores del 9 se reunieron en la Catedral de Nueve de Julio para celebrar la segunda jornada de oraciones del presente 2026. Como ya es tradición, el grupo de oración dedicó este encuentro a una serie de intenciones espirituales y comunitarias, entre ellas, el agradecimiento por los trabajos realizados, la salud de los enfermos, y oraciones por el Papa León XIV y por el Obispo Ariel Torrado Mosconi.

La jornada, que marcó la reunión número 264 del grupo desde su creación en septiembre de 2014, se desarrolló en un ambiente de profunda recogimiento y unidad. Los participantes, en su mayoría fieles de la ciudad y la región, se unieron en una oración común que refleja la solidaridad y la esperanza de toda la comunidad. La actividad, que se realizó en la misma Catedral que ha sido testigo de tantas oraciones desde la fundación del grupo, también estuvo acompañada por momentos de reflexión y agradecimiento por los logros obtenidos a lo largo del año y por la protección de la salud de los que atraviesan momentos difíciles.

A lo largo de estos años, los Madrugadores del 9 han mantenido su compromiso con la oración diaria, siendo una de las iniciativas religiosas más longevas y esperanzadoras de la región. Su ejemplo de perseverancia y fe ha dejado una huella importante en la vida de muchos feligreses.El grupo ya está preparando la siguiente jornada de oraciones, con la esperanza de seguir fortaleciendo la espiritualidad y el sentido de comunidad en Nueve de Julio.

