Kicillof participa en jornada de prevención de incendios forestales en Necochea

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en la 7ª edición del campamento de scouts “Rover Moot Nacional” en Necochea, donde se llevó a cabo una jornada de sensibilización y formación sobre la gestión del riesgo de incendios forestales. La actividad incluyó un simulacro de combate de incendios con helicópteros, una charla informativa sobre las tareas de los brigadistas forestales y una exposición de materiales específicos utilizados en la gestión del riesgo.

Kicillof destacó la importancia de la jornada y el compromiso de los jóvenes scouts con la vida en comunidad y la solidaridad, valores que también comparte el Estado bonaerense. El gobernador recorrió el campamento, que reúne a más de 4.500 jóvenes de entre 18 y 22 años de todo el país .