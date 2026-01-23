viernes, enero 23, 2026
Destacados

Renunció la Jueza de Faltas María Florencia Valinoti

La comunicó al intendente interino Julio Bordone y será a partir del lunes.

0
La Dra. María Florencia Valinotti presentó su renuncia al cargo de Jueza de Faltas de la Municipalidad de 9 de Julio, según consta en una nota elevada al Ejecutivo municipal, y el intendente interino Julio Bordone, hizo la comunicación al Honorable Concejo Deliberante

El comunicado, fechado el 23 de enero de 2026, informa que la renuncia será efectiva a partir del lunes 26 de enero del mismo año y que la misma ya fue aceptada por el Departamento Ejecutivo municipal.

A su vez, el Concejo Deliberante decició suspender la convocatoria de abogados para el Jury, y al respecto aguarda la decisión del presidente del Tribunal de Juicio Político ante los hechos señalados y que serán dados a conocer en febrero, una vez que finalice la Feria Judicial.

Hasta el momento no se informaron los motivos de la renuncia ni quién ocupará el cargo vacante.

