Día Nacional del músico: Un homenaje a Luis Alberto Spinetta

Hoy, 23 de enero, se celebra en nuestro país el día nacional del músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes de la música argentina. La fecha se estableció en 2015 mediante la Ley 27.106, con el objetivo de reconocer el aporte cultural de los músicos argentinos y promover la música como forma de expresión y patrimonio cultural.

Spinetta, conocido como “El Flaco”, fue un compositor, guitarrista y cantante que fundó bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Su música trascendió generaciones y sigue inspirando a nuevos artistas.