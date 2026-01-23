viernes, enero 23, 2026
38.2 C
Nueve de Julio
viernes, enero 23, 2026
38.2 C
Nueve de Julio
General

Día Nacional del músico: Un homenaje a Luis Alberto Spinetta

La fecha se estableció en 2015 mediante la Ley 27.106

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 23 de enero, se celebra en nuestro país  el día nacional del músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes de la música argentina. La fecha se estableció en 2015 mediante la Ley 27.106, con el objetivo de reconocer el aporte cultural de los músicos argentinos y promover la música como forma de expresión y patrimonio cultural.

Spinetta, conocido como “El Flaco”, fue un compositor, guitarrista y cantante que fundó bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Su música trascendió generaciones y sigue inspirando a nuevos artistas.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6110

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR