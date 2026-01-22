jueves, enero 22, 2026
General

Reparación del techo en la Terminal de Ómnibus

Las tareas incluyen la colocación de placas en el sector interno y el recambio de chapas y membranas impermeabilizantes en el exterior

0
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, está llevando a cabo trabajos de reparación del techo en el sector de los baños de la Terminal de Ómnibus. El objetivo es solucionar problemas de filtraciones y mejorar las condiciones del espacio para brindar un entorno más seguro y adecuado para los vecinos y usuarios diarios.

Las tareas incluyen la colocación de placas en el sector interno y el recambio de chapas y membranas impermeabilizantes en el exterior, garantizando una solución integral y duradera. Estas acciones forman parte de las tareas de mantenimiento impulsadas por el municipio para mejorar la infraestructura y las condiciones de uso del edificio público.

