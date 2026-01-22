jueves, enero 22, 2026
General

Obras de cloacas en calle Alberdi: Un paso adelante para Nueve de Julio

La obra no solo busca mejorar la salud y el bienestar de los residentes, sino que también acompañará el crecimiento y desarrollo urbano del sector.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, está llevando a cabo una importante obra de extensión de red cloacal en la calle Alberdi, entre Caputo y Aznar. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Municipio y los vecinos del sector, quienes han realizado el aporte correspondiente para hacer posible la concreción de la obra. La Municipalidad, por su parte, participa con maquinaria y mano de obra especializada, garantizando la correcta ejecución de los trabajos. Esta intervención permitirá mejorar significativamente la infraestructura sanitaria del barrio, brindando mejores condiciones de salubridad y calidad de vida a los vecinos.

La obra no solo busca mejorar la salud y el bienestar de los residentes, sino que también acompañará el crecimiento y desarrollo urbano del sector. Es un paso importante hacia la modernización y El Progreso.

