El crecimiento de la electromovilidad en nuestro país

La electromovilidad está ganando terreno en nuestro país. En 2025, se patentaron 26.632 automóviles y utilitarios livianos con motorización híbrida o eléctrica, lo que representa un crecimiento interanual del 88% y explica el 4,6% del total de las ventas del mercado automotor. Los híbridos no enchufables (HEV) siguen dominando el segmento electrificado, con el 76% de las ventas. Sin embargo, los Mild Hybrid (MHEV) están ganando terreno, con un crecimiento explosivo del 250% en el último año, gracias al impulso generado por el cupo establecido por el Gobierno.

Este cupo habilitó la exención de arancel de importación extrazona del 35% para 50.000 autos híbridos y eléctricos anuales con un precio menor a US$ 16.000 FOB, lo que bajó el costo de ingreso al mercado argentino de más modelos y favoreció la incorporación de nuevas marcas.