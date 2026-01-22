El 75 % de los caminos rurales de Nueve de Julio están intransitables tras la inundación

- Advertisement -

La Sociedad Rural de 9 de Julio dio a conocer el primer Semáforo de Caminos Rurales 2026, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025, elaborado por la Subcomisión de Caminos, con el objetivo de relevar y visibilizar el estado de la red vial rural del distrito tras las inundaciones que afectaron a la región.

Según el informe, hasta el mes de noviembre casi la totalidad de los caminos secundarios y terciarios, junto con algunos caminos primarios y rutas provinciales, se encontraban anegados por el agua. Sin embargo, a partir de los últimos días de noviembre, las altas temperaturas, la disminución de las precipitaciones y una mayor radiación solar permitieron el drenaje, dejando expuesta una situación igualmente preocupante: la intransitabilidad de los caminos.

Del relevamiento mensual realizado sobre 28 caminos rurales, surge que el 75 % se encuentra en estado intransitable, mientras que el 25 % restante está en mal estado. Gran parte de los tramos evaluados corresponden a caminos secundarios y terciarios, aunque también se incluyen caminos primarios y rutas provinciales en condiciones similares, tal como reflejan las infografías difundidas.

Desde la Sociedad Rural destacaron que el Semáforo de Caminos Rurales es una herramienta que busca poner en evidencia el impacto real de la falta de transitabilidad, no solo en la producción agropecuaria y la economía regional, sino también en el entramado social de la ruralidad, afectando el acceso a la educación, la salud y el trabajo.

El relevamiento se realiza de manera mensual y es posible gracias al compromiso de productores y trabajadores rurales, quienes se desempeñan como referentes de sus caminos y responden un breve cuestionario de solo tres preguntas. En este sentido, la entidad invita a quienes deseen sumarse a esta iniciativa a comunicarse con la Sociedad Rural de 9 de Julio, ya sea de forma telefónica o a través de las redes sociales de La Rural, tanto en Instagram como en Facebook.