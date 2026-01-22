jueves, enero 22, 2026
jueves, enero 22, 2026
General

Diputado libertario afirma que Uruguay es una Provincia Argentina y sugiere anexión

Romo, un legislador con mucha actividad tuitera que reporta al equipo del asesor presidencial Santiago Caputo

El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la Provincia, Agustín Romo, generó polémica al afirmar que Uruguay es una provincia argentina y sugerir que podría ser anexada en el futuro por el “Glorioso Imperio Argentino”. Romo, un seguidor incondicional de Javier Milei y Donald Trump, hizo estas declaraciones en respuesta a un post de Emiliano Brancciari, cantante de “No te va a gustar”, quien mostró un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.

Brancciari, que nació en Argentina y se nacionalizó uruguayo, había expresado su respaldo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y su rechazo a la negación de los crímenes de la dictadura. Romo rechazó esta postura y aprovechó para expresar su visión expansionista, lo que generó críticas y debate en las redes sociales.

