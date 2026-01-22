Diputado libertario afirma que Uruguay es una Provincia Argentina y sugiere anexión

- Advertisement -

El jefe de la bancada de diputados de La Libertad Avanza en la Provincia, Agustín Romo, generó polémica al afirmar que Uruguay es una provincia argentina y sugerir que podría ser anexada en el futuro por el “Glorioso Imperio Argentino”. Romo, un seguidor incondicional de Javier Milei y Donald Trump, hizo estas declaraciones en respuesta a un post de Emiliano Brancciari, cantante de “No te va a gustar”, quien mostró un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.

Brancciari, que nació en Argentina y se nacionalizó uruguayo, había expresado su respaldo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y su rechazo a la negación de los crímenes de la dictadura. Romo rechazó esta postura y aprovechó para expresar su visión expansionista, lo que generó críticas y debate en las redes sociales.