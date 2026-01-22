Crisis en las rutas Nacionales: un 65% en mal estado

- Advertisement -

Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), casi el 65% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, lo que pone en riesgo la seguridad de los conductores y la economía del país. La falta de mantenimiento preventivo y la paralización de obras han llevado a un deterioro acelerado de las rutas, especialmente en corredores clave para la producción y la logística. La Ruta Nacional 3, que conecta Buenos Aires con Ushuaia, es una de las más afectadas, con un alto nivel de tránsito y un gran porcentaje de vehículos pesados.

Otras rutas afectadas incluyen la Ruta 5, que se extiende desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, y la Ruta 7, entre Junín y Chacabuco, que presenta un estado mixto de autopista y problemas de mantenimiento. La Ruta 33, que conecta ciudades de producción agrícola, también se encuentra en mal estado, con deformaciones y “cráteres” en el pavimento. La situación es tan grave que los intendentes y vecinos han comenzado a reclamar por la falta de mantenimiento y la seguridad vial. El informe destaca que la velocidad media de circulación ha disminuido a unos 60 km/h, lo que incrementa los costos logísticos y la siniestralidad vial.