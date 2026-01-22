Comienza una nueva ola de calor que afectará la provincia

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se viene una nueva ola de calor que se extenderá desde este viernes hasta la semana próxima y afectará a Buenos Aires, el Litoral y el centro del país con temperaturas extremas.

De acuerdo al informe, se espera un período de altas temperaturas que comenzará el viernes 23 de enero y durará, al menos, hasta el lunes 26. La ola de calor abarcará la provincia de Buenos Aires -incluyendo el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires-, el centro y oeste de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

El organismo explicó que “las condiciones atmosféricas favorecen la persistencia del calor, con valores de temperatura que se ubican por encima de lo habitual para esta época del año”.

En las provincias del centro del país y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, las temperaturas máximas se moverán entre los 34 y 37 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 20 y 27 °C. En las zonas costeras bonaerenses, los registros térmicos resultan levemente más bajos, al igual que en el sur del Litoral, por lo que se vienen días ideales para quienes se encuentren de vacaciones en esos destinos turísticos.

El SMN indicó que este episodio de calor se mantendrá al menos hasta el lunes 26 de enero, sin cambios significativos que permitan un descenso marcado de las temperaturas en el corto plazo.