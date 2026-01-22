jueves, enero 22, 2026
General

Alerta por hantavirus en la región: recomendaciones para pevenir el contagio

Si se presentan síntomas como fiebre, dolores musculares o trastornos gastrointestinales, se debe acudir inmediatamente a un centro de salud.

0
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, en colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia y la Dirección Provincial de Epidemiología, ha emitido un alerta por casos de Hantavirus en la región. Se recomienda a la población intensificar las medidas de prevención y vigilancia para detectar oportunamente los casos. El Hantavirus es una enfermedad zoonótica aguda que se transmite a través de roedores infectados y puede causar síntomas graves, como fiebre, dolores musculares y trastornos gastrointestinales, seguidos de insuficiencia respiratoria e hipotensión. La letalidad de los casos puede superar el 30%.

Para prevenir el contagio, se recomienda:

– Mantener el pasto corto y desmalezar en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda.
– Desratizar el perímetro de la vivienda 7 días antes de desmalezar.
– Disponer la basura en tarros debidamente cerrados.
– Mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua y utilizarla hervida si no es potable.
– Acampar en lugares abiertos y autorizados, evitando áreas con vegetación abundante.
– Sellar aberturas por donde puedan ingresar roedores y eliminar elementos en desuso que puedan servir como refugio.

Es fundamental identificar tempranamente los casos para mejorar las posibilidades de sobrevida.

